Отстранение президента Молдавии Додона от должности спровоцировало протесты

, 18:37 Эфирная новость 63

У здания правительства и различных министерств появились палаточные городки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Денисов Вадим, Пятый канал

Молдавия переживает самый серьезный в истории политический кризис. После того, как пророссийская партия социалистов и проевропейский блок договорились о парламентской коалиции, их политические противники — партия демократов — через решение Конституционного суда попыталась отстранить от должности президента Игоря Додона.

Читайте также

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Вместо него временно исполняющим обязанности президента назначен Павел Филип. Он распустил парламент и опять назначил выборы. Решение вызвало волну протестов. У здания правительства и различных министерств появились палаточные городки. Сторонники Додона обвинили олигарха Владимира Плахотнюка и его Демократическую партию в захвате власти. Новый глава кабинета министров призвала игнорировать решения Конституционного суда.

Фото: улетевшую на отдых жену Стаса Бондаренко обвинили в невнимании к детям

«Мы обращаемся ко всем госслужащим и работникам правоохранительных органов с просьбой игнорировать незаконные приказы тех, кто пытается узурпировать власть и оставаться на стороне народа и законной власти, то есть парламента и правительства», — заявила Майя Санду.

Игорь Додон заявил, что против недобросовестных судей могут быть возбуждены уголовные дела. Несмотря на непростую обстановку, новый состав парламента приступил к работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парламент Молдавии признал страну «захваченным государством».

Читайте также

° Днём °
Ночью °
64.79
-0.25 73.21
-0.05
Гороскоп на 10 июня: Стрельцы, игнорируйте сплетни!

Последние новости

19:13
Как личные данные 900 тысяч клиентов банков оказались в сети — репортаж
19:01
Павел Прилучный просит у жены третьего ребенка
18:44
Москалькова: Украинские власти запретили аккредитацию 122 российских СМИ
18:37
Отстранение президента Молдавии Додона от должности спровоцировало протесты
18:25
Дата известна! Сергей Семак вновь женится на бывшей супруге Анне
18:12
Региональный этап конкурса IT-индустрии «Цифровой прорыв» стартовал в Петербурге
18:04
Хилькевич и Ярушин «померялись» познаниями в хоккее — видео
17:48
Высокая явка и явный лидер: итоги выборов президента Казахстана
17:42
Омбудсмен Москалькова представила Путину ежегодный доклад — видео
17:28
«Фотошопа три килограмма» — фанатов напугал новый снимок Рудковской
17:24
Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян
17:16
Стали известны подробности взрыва на территории химзавода в Петербурге
17:14
Фото: улетевшую на отдых жену Стаса Бондаренко обвинили в невнимании к детям
17:08
Хулиганы «зацементировали» клавиши уличного пианино в Петербурге — видео
16:56
Полковник Захарченко приговорен к 13 годам лишения свободы
16:44
Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»
16:41
«Платье Волочковой?» Собчак подверглась критике за странный наряд
16:30
Хулигана, проникшего в редакцию «Сноба», сняла камера наблюдения
16:18
Очевидцы сообщают о взрыве на территории промзоны в Петербурге
16:07
Денис Майданов представил новый клип, где его жена снялась в нижнем белье

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама