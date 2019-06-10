Отстранение президента Молдавии Додона от должности спровоцировало протесты

Молдавия переживает самый серьезный в истории политический кризис. После того, как пророссийская партия социалистов и проевропейский блок договорились о парламентской коалиции, их политические противники — партия демократов — через решение Конституционного суда попыталась отстранить от должности президента Игоря Додона.

Вместо него временно исполняющим обязанности президента назначен Павел Филип. Он распустил парламент и опять назначил выборы. Решение вызвало волну протестов. У здания правительства и различных министерств появились палаточные городки. Сторонники Додона обвинили олигарха Владимира Плахотнюка и его Демократическую партию в захвате власти. Новый глава кабинета министров призвала игнорировать решения Конституционного суда.

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«Мы обращаемся ко всем госслужащим и работникам правоохранительных органов с просьбой игнорировать незаконные приказы тех, кто пытается узурпировать власть и оставаться на стороне народа и законной власти, то есть парламента и правительства», — заявила Майя Санду.

Игорь Додон заявил, что против недобросовестных судей могут быть возбуждены уголовные дела. Несмотря на непростую обстановку, новый состав парламента приступил к работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парламент Молдавии признал страну «захваченным государством».