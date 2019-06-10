Шахтеры перекрыли трассу Львов — Рава-Русская на западе Украины из-за долгов по заработной плате. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщил на своей странице в Facebook лидер независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, пишет «Экономика сегодня».

«Сегодня горняки прибегли к радикальным действиям, поскольку власть не пытается, хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли — перекрывали трассу международного значения Львов — Рава-Русская. Ни представители власти, ни администрации не вышли к шахтерам», — написал Михаил Волынец.

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По данным профсоюза горняков Украины, сумма задолженности работникам государственных шахт превышает 280 миллионов гривен. Кроме того, шахтеры обеспокоены отсутствием рынка сбыта угля. Около 80 тысяч тонн полезного ископаемого хранится на аварийных складах шахт.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела всех 17 горняков подняты из шахты в ЛНР.