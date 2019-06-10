Шахтеры перекрыли трассу на западе Украины из-за долгов по зарплате — видео

, 15:14 Видео 107

По данным профсоюза горняков Незалежной, сумма задолженности работникам государственных шахт превышает 280 миллионов гривен.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, facebook @tvChervonograd

Шахтеры перекрыли трассу Львов — Рава-Русская на западе Украины из-за долгов по заработной плате. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщил на своей странице в Facebook лидер независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, пишет «Экономика сегодня».

«Сегодня горняки прибегли к радикальным действиям, поскольку власть не пытается, хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли — перекрывали трассу международного значения Львов — Рава-Русская. Ни представители власти, ни администрации не вышли к шахтерам», — написал Михаил Волынец.

«Роскошный и любимый»: Яна Рудковская похвасталась шикарным автомобилем

По данным профсоюза горняков Украины, сумма задолженности работникам государственных шахт превышает 280 миллионов гривен. Кроме того, шахтеры обеспокоены отсутствием рынка сбыта угля. Около 80 тысяч тонн полезного ископаемого хранится на аварийных складах шахт.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела всех 17 горняков подняты из шахты в ЛНР.

Читайте также

+21° Днём +19°
Ночью +11°
64.79
-0.25 73.21
-0.05
Гороскоп на 10 июня: Стрельцы, игнорируйте сплетни!

Последние новости

16:07
Денис Майданов представил новый клип, где его жена снялась в нижнем белье
15:58
Путин поздравил по телефону Токаева с победой на выборах в Казахстане
15:45
Потап рассказал, почему долго скрывал отношения с Настей Каменских
15:39
СК просит об аресте подозреваемых в убийстве мастера спорта Сергея Чуева
15:31
И спортсмен, и модель: сын Рудковской и Плющенко предстал в ярком образе
15:20
Беглов и Колокольцев наградили суворовцев за участие в сборе «Наследники Победы»
15:14
Шахтеры перекрыли трассу на западе Украины из-за долгов по зарплате — видео
15:02
«Не сможет глотать»: Сын Бари Алибасова о страшном будущем отца после отравления
14:56
Видео: Дарья Мороз шокировала поклонников полупрозрачным мини на кинофестивале
14:54
Пропавшего в Петербурге мужчину обнаружили расчлененным в лесу (18+)
14:41
«Аэрофлот» получил три награды по итогам World Travel Awards — 2019
14:34
«Не Ален Делон»: Маша Горбань поделилась романтичным фото с мужем
14:21
Хулиганы проникли в редакцию «Сноба» в Москве
14:11
Момент ДТП с участием Аскольда Запашного попал на видео
14:04
Дебоширка напала на девочку и пенсионерку, а затем опрокинула коляску с младенцем
13:48
Стала известна дата запуска поездов по Крымскому мосту — видео
13:37
«Юля, жги!»: Барановская исполнила танец на фоне прибоя
13:20
Экс-глава Коми Гайзер приговорен к 11 годам колонии строгого режима
13:18
Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к свадьбе: «Как это сложно!»
13:11
Суд признал полковника Захарченко виновным по делу о взятках

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Звезды «Алых парусов-2019»!

23 июня в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади соберутся тысячи выпускников, чтобы встретить рассвет в лучах «Алых парусов».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама