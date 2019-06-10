Анна Хилькевич поиздевалась над любовью Станислава Ярушина к хоккею. На своей странице в Instagram звезда «Универа» опубликовала смешной ролик, на котором бьет коллегу по сериалу хоккейной клюшкой.

«@yarushinstanislav так сильно любит хоккей, что даже хлопок клюшкой по мягкому месту приносит ему только одно удовольствие», — подписала видео Хилькевич.

Сама актриса при этом не постеснялась продемонстрировать в сторис свое владение хоккейной терминологией.

«Антипод Овечкина»

«Хоть не бутылкой»

«Какие вы крутые!»

«Такие красивые ноги!», — веселятся подписчики.

Instagram @annakhilkevich

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Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, регулярно радующая поклонников своим чувством юмора Анна Хилькевич опубликовала видео своего безумного танца рядом с шестом.