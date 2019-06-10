Смертельно больной бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен проведет прощальный вечер. Футболист заявил, что больше не намерен вести борьбу с боковым амиотрофическим склерозом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Потерявший речь спортсмен записал из больницы в Шотландии видеообращение при помощи устройства для генерации речи. В нем 42-летний мужчина сообщил, что 28 июня будет его последняя ночь.

«Привет. У меня особенный вечер 28-го. Так как мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо», — сказал Фернандо Риксен.

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Отмечается, что пассивная эвтаназия в Великобритании разрешена, и по данным некоторых СМИ, врачи должны прекратить мучения футболиста по его собственной просьбе в одном из отелей Глазго, где и состоится прощальный вечер.

Генеральный директор ФК «Зенита» Александр Медведев рассказал, что в стане сине-бело-голубых помнят и любят своего бывшего игрока.

«Конечно, Риксен — один из самых самобытных, самых самоотверженных, самых стойких, самых эмоциональных игроков, которые выступали в „Зените“. Он был бескомпромиссным, самоотверженным, бесстрашным. Он мужественно борется, поэтому хочу пожелать ему, чтобы он не сдавался. Мы помним о нем, любим его. Вся наша армия болельщиков на его стороне», — цитирует Александра Медведева РИА Новости.

Полузащитник Фернандо Риксен играл за «Зенит» с 2006 по 2009 годы. В составе клуба он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший футболист «Зенита» потерял способность говорить.