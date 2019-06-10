То, что происходит в Молдавии вызывает политическое дежавю. То ли с киевским налетом, то ли с венесуэльским. Но у власти вдруг олигарх. прежняя верхушка отодвинута. Срочно меняют министров.

Сегодня, 10 июня, пытались взять под контроль полицию. Чтобы объективно освящать события, в Молдавию отправился наш корреспондент. Но его развернули обратно.

А потом, когда съемочная группа уже вернулась в Петербург — Кишинев заявляет: никого не прогоняли, журналисты, дескать, работают у них в стране.

Фото: отправившуюся на отдых жену Стаса Бондаренко обвинили в невнимании к детям

Сложно после такого верить…. Поэтому Ульяна Смирнова проверяла каждый факт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отстранение президента Молдавии Додона от должности спровоцировало протесты.