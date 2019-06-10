«Не сможет глотать»: Сын Бари Алибасова о страшном будущем отца после отравления

, 15:02 Видео 612

Продюсера отключили от медикаментозного сна утром 9 июня, но в сознание он так и не пришел.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, instagram @barialibasov

Тема:
Отравление Бари Алибасова 33

Сын артиста сообщил, что возникли новые проблемы. Отца вывели из состояния медикаментозного сна, но в полноценное сознание он так и не пришел.

«Его утром от медикаментозного сна отключили, а вечером проблемы. Три проблемы даже! Он на секунду в сознание пришел и отключился дальше. И вот сейчас не просыпается, и мы переживаем почему. Он сейчас уже должен быть в сознании. Включился в сознание на две минуты, а дальше не включается. И это уже не под лекарствами происходит», — рассказал Бари Алибасов младший.

«Роскошный и любимый»: Яна Рудковская похвасталась шикарным автомобилем

Кроме проблем с возвращением в сознание, продюсер получил циркулярный ожог пищевода. Из-за этого может возникнуть риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать пищу.

«У него циркулярный ожог пищевода, из-за этого есть риск, что он через какое-то время не сможет самостоятельно глотать без какого-то операционного вмешательства», — добавил сын пострадавшего.

Наследник Алибасова пояснил и о третьей проблеме, которая появилась из-за старой ножевой травмы. Алибасов получил ее около 30 лет назад. Шрам не дает зажить ожогу пищевода.

«И последнее… Отравление в кишечнике на почве ножевой травмы. Его тридцать лет назад в живот пырнули, и этот шрам не дает ожогу зажить в кишечнике», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что один из ожогов Алибасова заживает неправильно.

 

Тема:
Отравление Бари Алибасова 33
10 июн
Один из химических ожогов Бари Алибасова заживает неправильно — сын продюсера
10 июн
Алибасов-младший рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца
9 июн
Упаковка «Крота» была признана несоответствующей нормам еще в апреле
9 июн
Бари Алибасову собираются делать гастроскопию
8 июн
Геннадий Онищенко оценил перспективы иска против производителя «Крота»
8 июн
Медикам удалось справиться с ожогами дыхательных путей Бари Алибасова
8 июн
«Надо судиться с ними»: Политов поддержал идею иска к производителю «Крота»
7 июн
Семья Алибасова подаст в суд на производителя средств для очистки труб «Крот»
7 июн
PR-директор Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера
7 июн
«Завязывай с кротами»: Адвокат Петросяна показал фото с репетиции похорон Алибасова

Читайте также

+25° Днём +29°
Ночью +22°
64.79
-0.25 73.21
-0.05
Гороскоп на 10 июня: Стрельцы, игнорируйте сплетни!

Последние новости

16:07
Денис Майданов представил новый клип, где его жена снялась в нижнем белье
15:58
Путин поздравил по телефону Токаева с победой на выборах в Казахстане
15:45
Потап рассказал, почему долго скрывал отношения с Настей Каменских
15:39
СК просит об аресте подозреваемых в убийстве мастера спорта Сергея Чуева
15:31
И спортсмен, и модель: сын Рудковской и Плющенко предстал в ярком образе
15:20
Беглов и Колокольцев наградили суворовцев за участие в сборе «Наследники Победы»
15:14
Шахтеры перекрыли трассу на западе Украины из-за долгов по зарплате — видео
15:02
«Не сможет глотать»: Сын Бари Алибасова о страшном будущем отца после отравления
14:56
Видео: Дарья Мороз шокировала поклонников полупрозрачным мини на кинофестивале
14:54
Пропавшего в Петербурге мужчину обнаружили расчлененным в лесу (18+)
14:41
«Аэрофлот» получил три награды по итогам World Travel Awards — 2019
14:34
«Не Ален Делон»: Маша Горбань поделилась романтичным фото с мужем
14:21
Хулиганы проникли в редакцию «Сноба» в Москве
14:11
Момент ДТП с участием Аскольда Запашного попал на видео
14:04
Дебоширка напала на девочку и пенсионерку, а затем опрокинула коляску с младенцем
13:48
Стала известна дата запуска поездов по Крымскому мосту — видео
13:37
«Юля, жги!»: Барановская исполнила танец на фоне прибоя
13:20
Экс-глава Коми Гайзер приговорен к 11 годам колонии строгого режима
13:18
Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к свадьбе: «Как это сложно!»
13:11
Суд признал полковника Захарченко виновным по делу о взятках

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Звезды «Алых парусов-2019»!

23 июня в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади соберутся тысячи выпускников, чтобы встретить рассвет в лучах «Алых парусов».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама