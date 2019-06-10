«Не сможет глотать»: Сын Бари Алибасова о страшном будущем отца после отравления

Сын артиста сообщил, что возникли новые проблемы. Отца вывели из состояния медикаментозного сна, но в полноценное сознание он так и не пришел.

«Его утром от медикаментозного сна отключили, а вечером проблемы. Три проблемы даже! Он на секунду в сознание пришел и отключился дальше. И вот сейчас не просыпается, и мы переживаем почему. Он сейчас уже должен быть в сознании. Включился в сознание на две минуты, а дальше не включается. И это уже не под лекарствами происходит», — рассказал Бари Алибасов младший.

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Кроме проблем с возвращением в сознание, продюсер получил циркулярный ожог пищевода. Из-за этого может возникнуть риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать пищу.

«У него циркулярный ожог пищевода, из-за этого есть риск, что он через какое-то время не сможет самостоятельно глотать без какого-то операционного вмешательства», — добавил сын пострадавшего.

Наследник Алибасова пояснил и о третьей проблеме, которая появилась из-за старой ножевой травмы. Алибасов получил ее около 30 лет назад. Шрам не дает зажить ожогу пищевода.

«И последнее… Отравление в кишечнике на почве ножевой травмы. Его тридцать лет назад в живот пырнули, и этот шрам не дает ожогу зажить в кишечнике», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что один из ожогов Алибасова заживает неправильно.