Почему в Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов — видео

, 22:26 Эфирная новость 77

Депутаты обсуждают введение новых правил использования самокатов на улицах города.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Скоро понадобятся страховки и пешеходам — на случай столкновения с самокатом.

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Инцидентов уже набралось достаточно, чтобы петербургские депутаты начали всерьез обсуждать введение новых правил. В первую очередь, ограничение скорости до 15 километров в час на тротуарах.

Речь идет, конечно, об электрических самокатах — тех, что разгоняются чуть ли не как автомобиль. Но пока человек на двухколесном средстве передвижения с мотором — просто пешеход. Хоть и очень быстрый.

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Максим Облендер проверил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автоэксперт раскритиковал поправки к ПДД, которые дают привилегии велосипедистам.

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