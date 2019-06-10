Президент Молдавии намерен аннулировать указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что после встречи с парламентскими фракциями он может признать недействительным указ о роспуске парламента, так как документ был подписан с нарушением существующей процедуры.
Молдавия переживает один из самых серьезных в истории политических кризисов. Конституционный суд 9 июня с подачи партии демократов попытался отстранить от должности президента Игоря Додона, назначив вместо него временно исполняющим обязанности президента Павла Филипа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отстранение президента Молдавии Игоря Додона от должности спровоцировало протесты.