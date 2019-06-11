«Если не согласишься, то ты трус»: Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза

Известный канадский поп-исполнитель Джастин Бибер вызвал на бой американского актера Тома Круза. О намерении провести поединок с голливудской звездой певец заявил на своей странице в Twitter, сообщает ФАН.

«Хочу позвать Тома Круза подраться в октагоне. Том, если не согласишься, то ты трус и не сможешь пережить этот стыд. Кто организует наш бой?» — написал Бибер.

Заявление музыканта вызвало бурное обсуждение в сети как среди представителей мира шоу-бизнеса, так и среди профессиональных бойцов. Один из них, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор ответил на твит исполнителя. В комментарии к посту боец написал, что готов взять ответственность по организации поединка на себя.

«Если Том Круз достаточно мужик, чтобы принять этот вызов, то McGregor Sports and Entertainment все устроит», — заявил Макгрегор.

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Раннее 5-tv.ru сообщал, что Джастин Бибер решил взять паузу в карьере из-за личных проблем и депрессии.