Наташа Королева поздравила с днем рождения свою старшую сестру Ирину Осауленко, некогда известную на Украине и в России под сценическим псевдонимом Руся, опубликовав в своем Instagram видео из 1990-х с ее выступлением.

На днях Ирине исполнился 51 год.

«Какой красивый голос! С днем рождения Вашу сестренку!»

«Как же Вы похожи!»

«А я подумала: как Наташе не идет светлый парик!»

«Какой шикарный голос. Просто чудо».

«Как жаль, что Ира сейчас не выступает. Так хочется увидеть ваш дуэт», — отозвались поклонники.

Instagram @ossaoulenko_konstantin

Ирина давно живет в США, в Майами, а когда-то была звездой украинской эстрады и даже гастролировала по России вместе с Наташей. У нее двое детей — 15-летний Матвей и 13-летняя София. Как пишет интернет-портал «7 дней.ру», свежие фотографии Руси в соцсетях найти сложно — говорят, бывшая певица стесняется лишнего веса и совсем перестала быть медийной личностью.

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Ранее, муж Наташи Королевой Сергей Глушко, он же Тарзан, опубликовал в соцсетях фото 45-летней певицы без фильтров. Снимок спровоцировал волну критики со стороны хейтеров.