Страшно, аж жуть! Финских пограничников напугал Змей Горыныч под российским флагом

Трехголовый монстр переполошил финских пограничников. Береговая охрана на полном серьезе вообразила в 21-м веке, что к ним приближается морской змей!

Вот так все выглядело в тумане. И приблизившись, патруль не поверил своим глазам. Из белых клубов одна за другой выплыли драконьи головы. Страшно было, пока чудовище не повернулось боком. Тогда уже увидели: это всего лишь судно, хотя понять перепуганных финнов можно — стилизованное под Змея Горыныча; 16 метров в длину, четыре — в ширину. Да еще двигалось со стороны России. Как тут не поверить в сказку о мифической угрозе?

На самом деле на такой оригинальной ладье передвигались участники исторической экспедиции, она стартовала еще в начале мая из города Тольятти и путешествует на фестиваль в Норвегию. Все в древнерусских костюмах. Увлеченные, но совершенно безобидные.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как крейсер ВМС США внезапно пересек курс российского эсминца «Адмирал Виноградов». При этом российские моряки не обратили никакого внимания на опасный маневр американских коллег, чем привели в восторг жителей США, посмотревших видео с данным инцидентом.