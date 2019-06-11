В сети появилось последнее видео с участием погибшего мотоблогера Болта

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Артем Болдырев разбился в ДТП в Московской области в понедельник, 10 июня.

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Фото, видео: Twitter @kostya_pride

В сети появилось видео, сделанное Артемом Болдыревым незадолго до смерти. Мотоблогер, известный как Болт, отправил своему другу ролик, записанный во время вождения. На кадрах видно, что Болдырев едет по абсолютно пустой трассе, управляя транспортным средством при помощи ног.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный мотоблогер Болт, создатель и автор Youtube-канала Moto Nexus, разбился насмерть на мотоцикле в Московской области. Мужчина попал в аварию на 68-м километре автомобильной дороги М4 «Дон». Инцидент произошел в понедельник, 10 июня. Артему Болдыреву было 33 года. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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