Меняются правила выезда детей из России

В России меняются правила выезда детей за границу. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, с 12 июня заявление о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетних граждан нужно будет подавать не в пограничные органы ФСБ, а в подразделения по вопросам миграции МВД России по месту жительства.

Там же граждане, во избежание осложнений на границе, должны уточнять информацию о наличии подобных обращений со стороны второго родителя. Так как при выявлении таких детей в пунктах пропуска, им не будет дано разрешение на выезд. Возможность вывоза ребенка за рубеж без согласия второго родителя будет рассматриваться в суде.

Кроме того, в ФСБ напомнили, что если несовершеннолетний выезжает за границу хотя бы с одним из родителей либо в сопровождении усыновителя или опекуна, то документа, подтверждающего согласия второго родителя не требуется.

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Между тем, путешествие с детьми по России становится все более комфортным. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце августа РЖД запустит поезда с детскими купе. Пилотный проект стартует на направлении «Москва — Анапа».