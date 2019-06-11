«Дельфинье тело»: 45-летняя Высоцкая показала стройную фигуру в купальнике

Актриса театра и кино Юлия Высоцкая в своем Instagram рассказала, какое начало недели считает хорошим — она выложила фото с пляжа в откровенном купальнике. В подписи Высоцкая перечислила основные элементы отличного понедельника.

«Хорошее начало недели, #бег, #велик #кофе», — написала Юлия.

Подписчиков восхитило подтянутое тело 45-летней Высоцкой.

«Фигура просто восторг, так держать. Какая вы молодец. Все успеваете, на вас только можно равняться»

«Ну как можно готовить, и оставаться такой стройняшкой? В чем секрет?»

«Вот это фигурка! Супер!»

«Вау, дельфинье тело! Не каждая 20 летняя девушка может похвастаться такой фигурой», — пишут фолловеры.

Instagram @juliavysotskayaofficial