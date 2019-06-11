«Дельфинье тело»: 45-летняя Высоцкая показала стройную фигуру в купальнике

Актриса театра и кино Юлия Высоцкая в своем Instagram рассказала, какое начало недели считает хорошим — она выложила фото с пляжа в откровенном купальнике. В подписи Высоцкая перечислила основные элементы отличного понедельника.
«Хорошее начало недели, #бег, #велик #кофе», — написала Юлия.
Подписчиков восхитило подтянутое тело 45-летней Высоцкой.
«Фигура просто восторг, так держать. Какая вы молодец. Все успеваете, на вас только можно равняться»
«Ну как можно готовить, и оставаться такой стройняшкой? В чем секрет?»
«Вот это фигурка! Супер!»
«Вау, дельфинье тело! Не каждая 20 летняя девушка может похвастаться такой фигурой», — пишут фолловеры.
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Юлия Высоцкая известна не только по своим ролям в кино и театре, но и по целой библиотеке книг о кулинарии. За все время она выпустила 49 сборников с авторскими рецептами.
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