Виталий Милонов предложил свой комплекс мер по борьбе за высокое звание депутата — как Государственной думы, так и региональных парламентов. В беседе с 5-tv.ru он рассказал подробности своих воззрений. Например, Милонов уверен, что депутат должен говорить на чистом русском, без «региональных особенностей».

«Они (депутаты — Прим. ред.) должны уметь разговаривать без нетипичных для местности данной искажений. Предположим, без „гэканий“ всяких, если это не юг. Юг — там свои стандарты», — рассказывает парламентарий.

Милонов отметил, что он не предлагает ограничиться лишь языковыми особенностями и выступает за целый комплекс, можно сказать «дресс-код» российского депутата.

«Депутаты могли бы ходить в форме, которую они сами бы за свои средства себе шили, чтобы не было этого парада тщеславия: Brioni, Armani и так далее», — поясняет парламентарий.

В качестве примера «недостойного» поведения он привел историю о неназванном депутате регионального парламента, который настолько пристрастился к шику, что даже тапочки складывал в сумку от Louis Vuitton.

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«Когда он в Vuitton’е садится в Maybach — это свинство по отношению к людям. Это не свинство, если бы он был бизнесменом — мы бы наоборот радовались, что бизнес процветает», — уточняет депутат.

На вопрос, готов ли сам депутат следовать предложенным нормам, Милонов ответил, что будет ездить в форме на мотоцикле. По поводу логопеда парламентарий уклончиво заявил, что однажды сделал неправильное ударение в слове «кобели» на телешоу, за что корил себя.

Ранее 5-tv.ru публиковал жесткое высказывание Милонова о клипе «Ленинграда».