Алибасов-младший рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца

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По словам сына знаменитого продюсера, есть угроза закупорки кишечника.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
Отравление Бари Алибасова 31

У Бари Алибасова, находящегося в реанимации института имени Склифосовского, появились осложнения. Об этом KP.RU заявил сын знаменитого продюсера.

По словам Алибасова-младшего, его отец по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна. У него нет проблем с дыхательными путями и с желудком, однако один из полученных ожогов «зарастает неправильно», поэтому врачи опасаются закупорки кишечника.

Сын Бари Каримовича также рассказал изданию, что в ближайшее время станет понятно, понадобится ли операция.

Известный продюсер находится в реанимации с 4 июня, после того случайно выпил средство для прочистки труб. 

Ранее 5-tv.ru cообщал, что Бари Алибасову собираются делать гастроскопию. Семья пострадавшего продюсера намеревается подать в суд на производителя «Крота».

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