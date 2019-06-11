Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, рассказал на своей странице в Instagram, что погасил долг спортивного клуба «Антей». Общество было должно управляющей компании 210 тысяч рублей — Вакуленко перевел всю сумму целиком.

Подписчики Басты остались в восторге от благородного поступка рэпера.

«Хорошие дела делаешь, Василий. Достойные»

«Я так и знала, что такие песни мог написать только человек с большим сердцем»

«Василий, ты настоящий мужчина!»

«Порою в грешниках больше святого, чем в преподобных», — пишут фолловеры.

Instagram @bastaakanoggano