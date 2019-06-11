Бари Алибасов очнулся после пяти суток медикаментозного сна — об этом сообщил его PR-менеджер со ссылкой на сына продюсера. Но вместе с радостной новостью, подкрепленной фотографиями улыбающегося Алибасова, пришла и печальная новость — продюсер не может говорить и потерял память. Амнезия Алибасова настолько серьезна, что он даже не помнит своего имени.
Бари Алибасов, серьезно отравившийся токсичным средством для прочистки труб, был введен в состояние медикаментозного сна утром 6 июня. Медики решились на такой шаг, чтобы избавить Алибасова от болезненных ощущений и провести необходимые манипуляции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алибасов-младший рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца.