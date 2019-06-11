Бари Алибасов потерял память и не может назвать своего имени — фото

, 13:12 Фото 246

Продюсер очнулся после пяти суток медикаментозного сна, но борьба за его здоровье еще впереди.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Отравление Бари Алибасова 36

Бари Алибасов очнулся после пяти суток медикаментозного сна — об этом сообщил его PR-менеджер со ссылкой на сына продюсера. Но вместе с радостной новостью, подкрепленной фотографиями улыбающегося Алибасова, пришла и печальная новость — продюсер не может говорить и потерял память. Амнезия Алибасова настолько серьезна, что он даже не помнит своего имени.

«Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу», — говорится в сообщении, распространенном в СМИ.

Бари Алибасов, серьезно отравившийся токсичным средством для прочистки труб, был введен в состояние медикаментозного сна утром 6 июня. Медики решились на такой шаг, чтобы избавить Алибасова от болезненных ощущений и провести необходимые манипуляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алибасов-младший рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца.

Тема:
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