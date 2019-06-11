«Перестаралась»: фанаты поймали Айзу Анохину на чрезмерной ретуши

Айза Анохина нередко хвастается в социальных сетях идеальной фигурой. Однако рэперша не раз признавалась — сама она свое тело идеальным не считает. Вероятно, поэтому подписчики в очередной раз поймали Айзу на тяге к фотошопу.

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На своей странице в Instagram Айза опубликовала фотографию, на которой она позирует в нижнем белье и в футболке, перекинув ногу через ограждение. На бедре, которым девушка повернулась к камере, пользователи обнаружили следы использования фотошопа. Причем ретушь, по мнению юзеров, была не очень качественной.

«Перестаралась с ногой.»

«Вроде и так худая, а фотошопит все равно. Да еще и так коряво»

«Ма, твоя ляжка меня волнует», — пишут фолловеры.

Instagram @aizalovesam

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что Айза Анохина опубликовала «грешное фото».