Айза Анохина опубликовала «грешное фото»

Известный бьюти-блогер, дизайнер и телеведущая Айза Анохина покаялась перед подписчиками, опубликовав на своей странице в Instagram «грешное фото». На снимке 34-летняя знаменитость сидит на качелях под пальмами на берегу моря в белом платье и соломенной шляпе.

«У меня есть правило — не просить мужа сфотографировать меня. За четыре года нашей любви я согрешила раз пять. И вот одно из грешных фото…», — написала Айза, поздравив своих подписчиков с первым днем лето.

Instagram @aizalovesam

При этом телезвезда пожаловалась, что в силу обстоятельств сама из лета не вылезает и давно мечтает замерзнуть.

«Но мой Д. не серфит в холодных водах, а работодатели видят меня исключительно в тропическом климате», — сетует Анохина.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже с приступом панической атаки.