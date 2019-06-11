Станислав Садальский выложил в своем Instagram пост в поддержку лежащего в больнице Бари Алибасова. Ранее стало известно, что продюсер очнулся от медикаментозного сна спустя пять дней, но не может говорить и не помнит практически ничего. Несмотря на тяжелые подробности, Садальский посчитал произошедшее чудом.

«О чудо! Смертельная доза едких щелочей „Крота“ при приеме внутрь — 10-15 грамм. Но врешь, Алибасова „Кротом“ не возьмешь», — написал шоумен.

К посту прикреплена фотография очнувшегося Бари Алибасова.

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«Его волю не сломить — жил, живет и будет жить. Здоровья и долгие лета, Бари Каримович»

«Скорейшего выздоровления»

«Молодец! Всем смертям назло, держись, Бари!» — пишут подписчики слова поддержки продюсеры.

Instagram @stassadal

Ранее 5-tv.ru публиковал подробную информацию о состоянии Алибасова с фотоотчетом.