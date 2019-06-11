МИД РФ: о недопустимости ядерного конфликта нужно заявить на высшем уровне

Россия и США должны заявить на высшем уровне о недопустимости ядерного конфликта. О том, что Москва передала такие предложения Вашингтону, рассказал сегодня, 11 июня, министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, сейчас США при поддержке своих союзников продолжают наносить удары по международной архитектуре безопасности. Также министр прокомментировал ситуацию вокруг санкций США против Ирана.

«Трудно подбирать слова, но недоговороспособность — это, наверное, самое мягкое, что можно сказать, потому что налицо попытка заставить весь мир не выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН в интересах достижения цели удушения одной страны», — сказал Сергей Лавров.

Сергей Лавров напомнил, что судьба иранской ядерной сделки во многом зависит от Европы. Но глава российского внешнеполитического ведомства не исключает, что некоторые стороны на Западе заинтересованы в том, чтобы Иран нарушил договоренности — тогда можно будет снять с себя всю ответственность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном.