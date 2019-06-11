В аэропорту «Пулково» нашли, спрятали и снова потеряли кошелек с 300 тысячами

В Петербурге расследуют хищение, которое выглядит просто анекдотом. Правда, несмешным. В аэропорту «Пулково» нашли кошелек одной из пассажирок бизнес-класса. Внутри — в пересчете на рубли — 300 тысяч. Обрадовали женщину, спрятали деньги в тайной комнате, которая, как сообщалось, надежнее сейфа, и — сами потеряли.

Когда счастливая хозяйка прилетела, возвращать ей было уже нечего. В аэропорту долго отказывались признать очевидное. Реакция руководства появилась только спустя два с половиной месяца. Пока в аэропорту готовили ответ, подданная Люксембурга надеялась: деньги вернут, просто тут бюрократия такая. Теперь она уверена: ее попросту обокрали.

О деньгах, которые пропали дважды — в репортаже Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в 2017 году пассажирке вернули забытые в аэропорту «Пулково» в ящике для досмотра часы стоимостью 50 тысяч рублей.