«Без наколенников нельзя»: Поклонники Пугачевой дают советы ее детям

Звездные дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают новый вид активного отдыха — учатся кататься на роликах. На видео, которое Примадонна разместила в Instagram, Лиза и Гарри аккуратно, но деловито передвигаются в защитных шлемах и налокотниках.

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Однако поклонники всенародно любимой певицы обратили внимание на отсутствие у детей наколенников, необходимых при этом травмоопасном занятии.

«Без наколенников нельзя», — напомнил один из внимательных подписчиков.

«Пусть мир будет добр к этим очаровательным созданиям», — написала другая поклонница певицы.

«Аллочка, вы такая молодец, супер-мама», — восторгается третий.

Ранее отец семейства Максим Галкин показал «побудочную веселуху» в 9 утра.