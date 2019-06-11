Прохожие нашли отрезанную голову в пруду в Москве

На севере Москвы прохожие обнаружили в пруду отрезанную голову человека. Жуткая находка была сделана недалеко от Дмитровского шоссе, сообщает РЕН ТВ. Очевидцы вызвали полицию. Позднее в этом же водоеме было найдено и обезглавленное тело.

По информации телеканала, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели человека. Других подробностей ЧП пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшной находке, сделанной в Петербурге. В парке Политехнического университета был найден пакет с мертвым младенцем.