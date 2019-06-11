Сын Бари Алибасова не исключает версию умышленного отравления отца

, 23:47 Видео 31

По словам Алибасова-младшего, кто угодно мог подменить бутылку с химикатом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alibasov_nana

Тема:
Отравление Бари Алибасова 42

Сын продюсера Бари Алибасова уверен, что только сам отец может исключить версию своего отравления, когда он окончательно придет в себя. Алибасов-младший подчеркнул, что среди прочих допускает и версию о том, что в помещении звукозаписывающей студии кто-то мог преднамеренно подсунуть мэтру отечественной поп-музыки бутылку с ядовитым химикатом.

«Для того, чтобы доказать, что виноват производитель, нужно будет доказать, что его не отравили. А для того, чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен проснуться и сказать: «Меня не отравили», — рассказал он.

Сын Алибасова также добавил, что «на студии постоянно проходной двор», и кто угодно мог подменить бутылку.

Ранее 5-tv.ru передавал, что продюсер стал не первой жертвой отравления «Кротом».

Тема:
Отравление Бари Алибасова 42
11 июн
PR-директор Алибасова: Продюсер стал не первой жертвой отравления «Кротом»
11 июн
«Он в отличном настроении»: Сын Бари Алибасова о состоянии отца — видео
11 июн
Группа «На-На» опубликовала видеокадры очнувшегося Бари Алибасова
11 июн
«Алибасова „Кротом“ не возьмешь!» — Садальский поддержал очнувшегося продюсера
11 июн
«Ничего не понимает»: Солист «На-На» Политов о состоянии Алибасова
11 июн
Бари Алибасов потерял память и не может назвать своего имени
11 июн
Первые фото! Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
10 июн
«Он просто спит»: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии своего отца
10 июн
Видео: Сын Бари Алибасова заявил, что сможет поговорить с отцом уже завтра
10 июн
«Не сможет глотать»: Сын Бари Алибасова о страшном будущем отца после отравления

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +11°
64.52
-0.27 73.04
-0.17
Гороскоп на 11 июня: Львы, хватит врать!

Последние новости

23:52
Сборная России обыграла Кипр со счетом 1:0
23:47
Сын Бари Алибасова не исключает версию умышленного отравления отца
23:32
Кучерена назвал решение главы МВД по делу Голунова справедливым и честным
23:15
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
22:55
В аэропорту «Пулково» нашли, спрятали и снова потеряли кошелек с 300 тысячами
22:49
Глава Челябинской области предложил Федору Конюхову стать послом региона в мире
22:31
Путин рассмотрит просьбу министра МВД об увольнении генералов после дела Голунова
22:16
В Петербурге предлагают объявить иностранных гидов вне закона — видео
21:57
«Без наколенников нельзя»: Поклонники Пугачевой дают советы ее детям
21:43
Прохожие нашли отрезанную голову в пруду в Москве
21:34
Журналист Меduzа Иван Голунов отпущен из полиции
21:29
Главное — процесс: Юля Михалкова показала фанатам разные позы
21:15
Преступление или заслуга? Новый поворот в деле о вырубке лесов под Иркутском
20:55
PR-директор Алибасова: Продюсер стал не первой жертвой отравления «Кротом»
20:47
Meduza просит не ходить на несогласованную акцию из-за Голунова 12 июня
20:32
Невероятный дуэт органа и виолончели: фестиваль «Звезды белых ночей» проходит в Петербурге
20:22
Видео: ХVII легкоатлетический парамарафон прошел в Крыму
20:13
«Надела мусорный пакет на голову»: в сети обсуждают фото Насти Ивлеевой
20:00
«Он в отличном настроении»: Сын Бари Алибасова о состоянии отца — видео
19:54
Приемная дочь Игоря Крутого объявила о возобновлении карьеры певицы

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама