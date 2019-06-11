Сын Бари Алибасова не исключает версию умышленного отравления отца

Сын продюсера Бари Алибасова уверен, что только сам отец может исключить версию своего отравления, когда он окончательно придет в себя. Алибасов-младший подчеркнул, что среди прочих допускает и версию о том, что в помещении звукозаписывающей студии кто-то мог преднамеренно подсунуть мэтру отечественной поп-музыки бутылку с ядовитым химикатом.

«Для того, чтобы доказать, что виноват производитель, нужно будет доказать, что его не отравили. А для того, чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен проснуться и сказать: «Меня не отравили», — рассказал он.

Сын Алибасова также добавил, что «на студии постоянно проходной двор», и кто угодно мог подменить бутылку.

Ранее 5-tv.ru передавал, что продюсер стал не первой жертвой отравления «Кротом».