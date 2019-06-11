PR-директор Алибасова: Продюсер стал не первой жертвой отравления «Кротом»

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Юристы Бари Каримовича направили в Роспотребнадзор запрос о соответствии упаковки ядовитого химиката ГОСТам.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Отравление Бари Алибасова 41

Бари Алибасов, отравившийся средством для чистки труб «Крот», стал не единственным человеком в России, который перепутал упаковку и выпил его. Как рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, к нему обратился мужчина, чья мать умерла из-за того, что по ошибке вместо сока выпила этот же химикат.

«Он слишком похож на сок, йогурт или лимонад, яркая бутылка, пузырьки изображены, никаких сигнальных слов нет, есть маленькими буквами „раздражитель“, больше ничего. Буквально через 30 минут после того, как появилась информация, что семья Алибасова планирует подать в суд на производителя, мне позвонил мужчина и сказал, что в 2017 году его мать умерла от этого средства. Она по ошибке выпила. Ее доставили в НИИ имени Склифосовского, она скончалась на десятый день, сначала были временные улучшения. Мужчина предоставил заключение судебной экспертизы о том, что упаковка нарушает два ГОСТа», — рассказал он.

Он добавил, что юристы продюсера направили в Роспотребнадзор запрос о соответствии упаковки ядовитого химиката ГОСТам. Если выяснится обратное, то представители Алибасова подадут на производителя в суд.

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