«Счастье!» фото Овечкина с маленьким сыном растрогало поклонников

Жена хоккеиста Александра Овечкина — Анастасия — поделилась с поклонниками фотографией, где спортсмен запечатлен вместе с маленьким сыном Сергеем, появившемся на свет в августе прошлого года.
Главное — процесс: Юля Михалкова показала фанатам разные позы
«Оставлю это здесь», — подписала снимок Анастасия.
Главное — процесс: Юля Михалкова показала фанатам разные позы
Подписчики супруги хоккеиста признались, что их очень растрогала эта публикация.
«Вот она, отцовская любовь», — прокомментировал один из них.
«Как трогательно!» — добавил другой.
«Думаю, что он будет вылитым папой», — написал пользователь.
«Идеал мужчины!» — заявил еще один юзер.
«Счастье!» — не сдержался поклонник.
«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Анастасия Овечкина, в свою очередь, поблагодарила поклонников за столь лестные отзывы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Овечкин отжег под песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».