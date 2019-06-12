«Счастье!» фото Овечкина с маленьким сыном растрогало поклонников

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Супруга хоккеиста опубликовала в Instаgrаm новый семейный снимок.

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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Жена хоккеиста Александра Овечкина — Анастасия — поделилась с поклонниками фотографией, где спортсмен запечатлен вместе с маленьким сыном Сергеем, появившемся на свет в августе прошлого года.

Главное — процесс: Юля Михалкова показала фанатам разные позы

Instagram @nastyashubskaya

«Оставлю это здесь», — подписала снимок Анастасия.

Главное — процесс: Юля Михалкова показала фанатам разные позы

Подписчики супруги хоккеиста признались, что их очень растрогала эта публикация.

«Вот она, отцовская любовь», — прокомментировал один из них.

«Как трогательно!» — добавил другой.

«Думаю, что он будет вылитым папой», — написал пользователь.

«Идеал мужчины!» — заявил еще один юзер.

«Счастье!» — не сдержался поклонник.

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Анастасия Овечкина, в свою очередь, поблагодарила поклонников за столь лестные отзывы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Овечкин отжег под песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

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