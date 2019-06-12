Линдеманн из Rammstein сломал челюсть поклоннику, защищая честь женщины

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Инцидент произошел в Мюнхене.

Фото: Instagram @lindemannofficial

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть постояльцу отеля в Мюнхене, заступаясь за подругу. Об этом пишет немецкая газета Bild.

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По информации издания, пострадавший мужчина сам затеял конфликт с певцом. Изначально он попросил Линдеманна сделать с ним совместное селфи, когда артист сидел в баре отеля, но получил отказ. Тогда поклонник разозлился и начал оскорблять спутницу лидера Rammstein.

Тилль Линдеманн потребовал извинений, но это еще больше раззадорило мужчину. В конечном итоге дело дошло до кулаков. В какой-то момент Фронтмен группы Rammstein попал локтем в лицо нетрезвому мужчине. Из-за этого поклонник певца, предположительно, получил перелом челюсти. Сам Линдеманн пока не прокомментировал случившееся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении Светланы Лободы по поводу фронтмена.

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