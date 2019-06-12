К летнему отдыху готовы? В МВД разработали памятку для родителей

Сотрудники МЧС проверили все детские лагеря в России. И три десятка из них вошли в черный список. Они смогут начать работу, только если выполнят все предписания. Всего же устранили около семи тысяч нарушений. Больше всего недочетов нашли в работе систем защиты от пожаров.

А в МВД разработали памятку для родителей, на что обратить внимание! Итак, первое и самое логичное — организовать отдых. И предварительно проверить летний лагерь или даже обычный кружок, где мастерят воздушных змеев — какие есть документы, какие отзывы.

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Пункт второй — образовательный. Ребенка нужно обучить правилам дорожного движения, пожарной безопасности, и, конечно, купания. Что тут главное? Не нырять в мутную воду в незнакомом месте. Там могут быть камни, стекла, арматура. Не плавать, если рядом нет взрослых. Не пить из моря, речки, озера. Надевать панаму. Ну, и последняя рекомендация. Объяснить детям: что бы не случилось, это нельзя скрывать от родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России меняются правила вывоза детей за границу.