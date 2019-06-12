Пожар в Свердловской области унес жизни трех человек

В Свердловской области пожар в садовом обществе унес жизни трех человек, в том числе одного ребенка. Как стал известно 5-tv.ru, сообщение о пожаре поступило на диспетчерский пульт экстренных служб Тагильского района в среду, 12 июня, в 3.31 по московскому времени. Возгорание в коллективном саду «Дачное» на станции Анатольевское стал причиной гибели людей.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в Оренбургской области. 8 июня в результате возгорания в частном доме в дыму задохнулись три человека.