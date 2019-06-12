Видео: «русская Кардашьян» показала пышные формы в латексном топе

Модель Анастасия Квитко не устает демонстрировать поклонникам свои пышные формы. «Русская Кардашьян» в очередной раз опубликовала на своей странице в Instagram ролик, на котором прекрасно видны ее объемные бедра и грудь.

Гороскоп на 12 июня: Рыбы, восстаньте из пепла!

На видео Квитко прохаживается по городской улице в черных лосинах до колена и латексном топе. Облегающая одежда плотно прилегает к самым любопытным изгибам тела модели. Поклонников новый образ «русской Кардашьян» привел в полный восторг.

«Этот наряд был просто создан для тебя!»

«Лучшее, что я когда-либо видел!», — восхищаются юзеры.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «русская Кардашьян» обмоталась цепями и сняла себя на видео.