Видео: «русская Кардашьян» показала пышные формы в латексном топе

Модель Анастасия Квитко не устает демонстрировать поклонникам свои пышные формы. «Русская Кардашьян» в очередной раз опубликовала на своей странице в Instagram ролик, на котором прекрасно видны ее объемные бедра и грудь.
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На видео Квитко прохаживается по городской улице в черных лосинах до колена и латексном топе. Облегающая одежда плотно прилегает к самым любопытным изгибам тела модели. Поклонников новый образ «русской Кардашьян» привел в полный восторг.
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«Лучшее, что я когда-либо видел!», — восхищаются юзеры.
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Ранее 5-tv.ru писал о том, что «русская Кардашьян» обмоталась цепями и сняла себя на видео.