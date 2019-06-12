Видео: Наташа Королева в купальнике запустила «пенный» челлендж в День России

Наташа Королева в своем аккаунте в Instagram опубликовала видеоролик, на кадрах которого танцует в купальнике в пене под свою песню. 46-летняя певица объявила о запуске челленджа в День России и призвала фанатов принять в нем участие.

«В этот праздничный день я объявляю старт челленджа. Присоединяйтесь к нашей компании, танцуйте как мы, танцуйте вместе с нами, танцуйте от души!», — написала Наташа Королева.

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Фанаты Наташи Королевой отметили, что ролик зарядил их положительными эмоциями. Многие подписчики изъявили желание немедленно присоединиться к знаменитости. Другие же, по обыкновению, осыпали певицу комплиментами.

«Супер! Зарядили на весь день!»

«В каком районе вы так вот в пене? Очень хотелось присоединиться к вам».

«Супер! Королева позитивная зажигалка, с утра посмотришь — день удался. Настоящая, дивная, не придуманная!», — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Наташа Королева напомнила поклонникам о старшей сестре.