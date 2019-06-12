Терешина в куртке на голое тело разоблачила недобросовестного продавца

, 14:25 Фото 121

Экс-солистка группы Hi-Fi рассказала поклонникам, что ей предложили рекламировать изделие из телячьей кожи, которое на деле оказалось из эко-кожи.

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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina

Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина опубликовала гневный пост, в котором разоблачила недобросовестного продавца.

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Девушка в красной куртке на голое тело выглядит очень сексуально. Но, как оказалось, публикация касалась неприятной темы. По словам певицы, представитель магазина одежды предложил ей прорекламировать красную куртку, якобы сделанную из телячьей кожи. Но когда Терешиной привезли изделие, девушка обнаружила, что оно изготовлено из эко-кожи.

«Я не считаю, что зазорно носить вещи из эко-кожи, с моральной точки зрения это даже похвально, если выбор падает в пользу вторых, но цена таких изделий родом из Китая должна быть соответственная, тысячи 2-13 максимум)согласитесь? А тут мало того, что цена за дермантин 20 т.р, так еще и сама Хозяйка этого „бутика“ пыталась обмануть меня! Но у меня в гардеробе курток из кожи, наверное, штук 30. Я сразу же вижу развод. Ну, ладно меня разводить, мне себя не жаль, но ведь некоторые девочки покупают на последнюю зарплату. Копят эти деньги ради вот этого!!! Как же вам не стыдно?», — написала певица.

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К своему посту Терешина приложила фрагмент переписки с представителем магазина. Больше всего певицу возмутила стоимость куртки, которая по мнению Татьяны, не соответствует качеству изделия. Артистка даже обнаружила дырку казалось бы в новой вещи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Терешина призналась, что мечтает о четвертом размере груди.

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