Стало известно, куда направлялись 440 килограммов кокаина из Эквадора

Более четырех центнеров кокаина, обнаруженных таможенниками в морском порту Петербурга, предназначалась для фирмы, зарегистрированной в подмосковных Мытищах. Как стало известно 5-tv.ru, партия «рыбных консервов» должна была поступить получателю 12 июня.

Известно, что груз прибыл в Россию из порта Гуаякиль в Эквадоре. В качестве отправителя указано предприятие, занимающееся изготовлением консервов из тунца. В контейнере находилось 399 прямоугольных брикетов, содержащих кокаин, общей массой более 440 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Петербурга ищет контрабандистов, перевозивших кокаин в рыбных консервах.