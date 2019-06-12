Путин вручил в Кремле госпремии за достижения в сфере культуры и науки

Президент России Владимир Путин в среду, 12 июня, вручил в Кремле государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности за 2018 год , сообщает РИА Новости. Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале.

Среди тех, кто был удостоен государственных премий были писатель Павел Басинский, пианист Николай Луганский и директор нацпарка «Кенозерский» Архангельской области Елена Шатковская. Они стали лауреатами в области литературы и искусства.

Композитор Родион Щедрин был награжден за достижения в области гуманитарной деятельности.

Вручая высокие награды, Владимир Путин поздравил граждан нашей страны с Днем России и подчеркнул, что задачи развития, поставленные перед страной, возможно решить лишь объединив усилия всего общества.

« Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное », — сказал президент России.

Госпремии РФ вручаются ежегодно. Традиционно награждение удостоившихся высоких наград проходит в День России в Кремле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России.