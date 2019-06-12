Путин вручил в Кремле госпремии за достижения в сфере культуры и науки

, 13:25 Видео 33

По сложившейся традиции награждение лауреатов проходит в День России, 12 июня.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Астафьев Александр, Пятый канал

Президент России Владимир Путин в среду, 12 июня, вручил в Кремле государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности за 2018 год, сообщает РИА Новости. Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале.

Среди тех, кто был удостоен государственных премий были писатель Павел Басинский, пианист Николай Луганский и директор нацпарка «Кенозерский» Архангельской области Елена Шатковская. Они стали лауреатами в области литературы и искусства.

Композитор Родион Щедрин был награжден за достижения в области гуманитарной деятельности.

Вручая высокие награды, Владимир Путин поздравил граждан нашей страны с Днем России и подчеркнул, что задачи развития, поставленные перед страной, возможно решить лишь объединив усилия всего общества.

«Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное», — сказал президент России.

Госпремии РФ вручаются ежегодно. Традиционно награждение удостоившихся высоких наград проходит в День России в Кремле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России.

Читайте также

Власти призвали москвичей не участвовать в несанкционированной акции из-за дела Голунова

Омбудсмен Москалькова представила Путину ежегодный доклад — видео
+16° Днём +15°
Ночью +9°
64.52
-0.27 73.04
-0.17
Гороскоп на 12 июня: Рыбы, восстаньте из пепла!

Последние новости

13:37
Фото: Пропал любимый кот Бари Алибасова — канадский сфинкс Чуча
13:25
Путин вручил в Кремле госпремии за достижения в сфере культуры и науки
13:13
Скончался посол России в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков
12:55
«Что скажет Гринпис?»: «голый» наряд Рианны вызвал злость у защитников животных
12:44
Стало известно, куда направлялись 440 килограммов кокаина из Эквадора
12:27
Видео: Собчак «отожгла» с партнером по танцу под латиноамериканскую музыку
12:11
«Зеленский шутил о тарифах»: Герус об «обещаниях» президента Украины — видео
11:55
Ирина Цывина получала угрозы незадолго до смерти
11:36
Власти призвали москвичей не участвовать в несанкционированной акции из-за дела Голунова
11:25
Состояние Бари Алибасова врачи оценивают как тяжелое
11:08
Видео: Наташа Королева в купальнике запустила «пенный» челлендж в День России
10:53
Британская модель Деми Роуз сначала похоронила отца, а теперь и мать
10:40
Назван разрушающий почки витамин
10:26
Подгузники меняет Гарри: Меган Маркл с супругом разделили обязанности по дому
10:13
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
9:59
Видео: «русская Кардашьян» показала пышные формы в латексном топе
9:45
«Квантовый скачок»: В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15 — видео
9:26
«Есть ли разница?»: Рудковская доказала подписчикам «отсутствие» фотошопа
9:15
WhatsApp будет судиться с пользователями-нарушителями правил мессенджера
8:55
Россияне выбрали самую сексуальную актрису в стране — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Таблоид

Звезда «Игры престолов» Иван Реон рассказал, почему недоволен финалом сериала

Накануне финального эпизода «Игры престолов», Петербург посетил Иван Реон, сыгравший роль Рамси Болтона.

Интервью