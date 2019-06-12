Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина и всех граждан страны с Днем России. Северокорейский лидер в своем послании выразил уверенность в том, что отношения между обеими державами будут успешно развиваться, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
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Кроме того, северокорейский лидер пожелал лидеру российского государства «
Ранее 5-tv.ru сообщал, что якобы репрессированный чиновник из КНДР пришел на концерт с Ким Чен Ыном.