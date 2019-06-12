Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина и всех граждан страны с Днем России. Северокорейский лидер в своем послании выразил уверенность в том, что отношения между обеими державами будут успешно развиваться, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

« Первая встреча во Владивостоке в апреле стала знаменательным и важным событием, которое продемонстрировало близкие и искренние отношения между нами, и открыло новую страницу в отношениях РФ и КНДР, как того требует в настоящее время международная ситуация », — говорится в тексте поздравления Ким Чен Ына.

Кроме того, северокорейский лидер пожелал лидеру российского государства « здоровья, счастья и больших успехов в ответственной работе по созданию условий для процветания России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что якобы репрессированный чиновник из КНДР пришел на концерт с Ким Чен Ыном.