«Еще чуть-чуть и платье спадет»: Серябкина опубликовала фото в сексуальном наряде

Известная российская поп-исполнительница Ольга Серябкина выкладывает соблазнительные кадры на своей странице в Instagram один за другим. Певица, известная как MOLLY, не стесняется демонстрировать свое тело в откровенных нарядах и не скрывает любви к пикантным фотосессиям. Она часто производит фурор на публике, появляясь в мини-юбках и платьях с глубоким декольте.

В среду, 12 июня, Серябкина в очередной раз свела поклонников с ума. Артистка опубликовала в Instagram нежные фотографии, на которых запечатлена в белоснежном наряде. За спиной певицы открывается чудесный вид на природные просторы.

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Впрочем, внимание поклонников, прежде всего, было обращено на передний план фотографии. Пользователи обратили внимание, что платье теледивы едва прикрывает ее грудь и создается ощущение, будто оно вот-вот упадет с плеч.

«Еще чуть-чуть и платье спадет».

«Красавица-богиня, сладкая, как мед».

«Как всегда неотразима».

«Очень сексуальное платье», - подчеркнули комментаторы.

Instagram @serebro_official

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина выложила «томные» снимки в необычных позах.