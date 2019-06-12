Власти Петербурга спасли знаменитую «будку» Анны Ахматовой

Власти Санкт-Петербурга сумели спасти знаменитую дачу Анны Ахматовой в Комарово. Домик недалеко от Финского залива, который она сама называла «будкой», из-за бюрократической ошибки чуть не продали с молотка.

В ситуацию вмешались глава города Александр Беглов и вице-губернатор Евгений Елин, они помогли Союзу писателей и Росимуществу разобраться в юридических тонкостях.

— В первой части закона написано, что да, государственных преференций делать не надо. Если здание передается частным или общественным организациям, то надо провести торги. Что и написали, не дочитав второй части, где написано, что в случае с общественными организациями можно эти торги и не проводить, — пояснил Евгений Елин.

Как сообщается, в Смольном уже направили обращение в Росимущество с просьбой передать имущество без торгов и аукционов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Охта модерн», строительство которого взял под жесткий контроль, и пообещал людям, ждущим квартир уже 14 лет, скорое завершение их мытарств.