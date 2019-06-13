Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»

Немецкое издание Stern оценило российскую противоракету ПРС-1М. По мнению журналистов, это — «оружие конца света».
Кроме того, Stern характеризует эту ракету, как самую скоростную в мире.
В статье также говорится, что Россия имеет преимущество в сфере гиперзвукового оружия, что позволяет Москве считать себя лидером в гонке вооружений.
ПРС-1М — часть
Ранее 5-tv.ru рассказывал о выводах ученого дортмундского университета, который завил, что американская система ПРО не способна противостоять комплексам «Кинжал» и «Авангард».