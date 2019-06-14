Астрономы назвали срок гибели человеческой цивилизации

Солнце в ближайшие сто лет может породить выброс энергии, который будет в тысячи раз мощнее обычных вспышек. К такому заключению пришли астрономы Колорадского университета в Боулдере, пишет Lenta.ru.

Исследователи с помощью космических телескопов получили данные и сделали их анализ. В итоге обнаружилось 43 звезды, аналогичные Солнцу, которые производили «супервспышки».

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Молодые звезды выбрасывают энергию каждую неделю, а более старые — раз в несколько тысяч лет. Пока более точных сведений о силе потенциальной вспышки и ее влияния на Землю нет. Но ученые считают, что супервспышка вызовет техногенные катастрофы и стихийные бедствия.

Однако не стоит воспринимать слова ученых с большой опаской: это лишь первое подобное исследование. Ранее считалось, что столь мощных супервспышек в Солнечной системе быть не может. Новую гипотезу еще предстоит проверить другим группам ученых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что шансов дожить до четвертого тысячелетия у человечества почти нет.