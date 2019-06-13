Путин предоставил гражданство РФ американскому поэту и внуку мецената Щукина

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому юристу и поэту Джулиану Генри Лоуэнфельду и внуку мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 13 июня. Согласно документу, гражданство РФ получили 70 человек.

Джулиан Генри Лоуэнфельд — американский поэт, драматург, композитор и судебный юрист. Он считается одним из лучших переводчиков произведений Александра Пушкина.

Андре-Марка Делок-Фурко — гражданин Франции, внук великого коллекционера Сергея Щукина. На данный момент он выступает консультантом при организации выставок картин из собрания деда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин предоставил российское гражданство украинке Ирине Баракат.