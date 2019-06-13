Названы самые счастливые пары по знаку Зодиака: их всего две

Фундамент романтических отношений, прежде всего, закладывают сами влюбленные. Однако не стоит отрицать роль космических факторов на развитие романа. Как отмечают астрологи, многие черты характера человека предопределены его знаком Зодиака, поэтому при выборе партнера необходимо изучить его гороскоп. Специалисты в области астрологии уже давно определили, какие знаки подходят друг другу лучше всего, однако стопроцентной совместимостью обладают только две пары, отмечается на портале «Южный федеральный». Если вы попали в число счастливчиков, то можете не сомневаться: ваш союз с годами станет только крепче.

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Водолей и Дева

Отношения Водолея и Девы можно назвать идеальными. Общие взгляды на мир, единые ценности и понимание с полуслова — в союзе этой пары собрано все, о чем можно только мечтать. Нередко роман этих знаков Зодиака дает окружающим повод для зависти, ведь у влюбленных почти никогда не возникает ссор. Они идеально дополняют друг друга и в любой ситуации могут прийти к компромиссу. Мечтательный водолей вселяет в Деву надежду на светлое будущее, а Дева учит Водолея жить сегодняшним днем и видеть во всем позитив.

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Лев и Весы

Если кто-то может составить конкуренцию Водолею и Деве, так это Лев и Весы. Что интересно, эти знаки Зодиака обладают полностью противоположными характерами, которые делают их безумно притягательными друг для друга. Никто не способен усмирить дикого и вспыльчивого Льва так, как это делают Весы. Верные, спокойные, дипломатичные — они с легкостью находят путь к сердцу своего избранника и вселяют в него пылкие чувства.

А если Лев по-настоящему влюбится, то он точно никому не даст свою половинку в обиду и не отпустит ни при каких обстоятельствах.

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