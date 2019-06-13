«Психолог»-педофил из лагеря отдыха в Ленобласти отсидит 17 лет

Бывший педагог-психолог проведет в колонии строгого режима 17 лет за сексуальное насилие над мальчиками в оздоровительном детском лагере «Юный Кировец» в поселке Сиверский в Гатчинском районе Ленинградской области.
Как сообщается на сайте СУ СК РФ, 55-летний мужчина, являясь воспитателем частного детского лагеря, с
На момент задержания мужчина работал педагогом-психологом в одной из школ Петербурга и являлся классным руководителем учеников пятого класса.
Ранее 5-tv.ru сообщал о новых обвинениях против «психолога»-педофила из Петербурга.