«Психолог»-педофил из лагеря отдыха в Ленобласти отсидит 17 лет

Бывший педагог-психолог проведет в колонии строгого режима 17 лет за сексуальное насилие над мальчиками в оздоровительном детском лагере «Юный Кировец» в поселке Сиверский в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ, 55-летний мужчина, являясь воспитателем частного детского лагеря, с 30 мая по 19 июня 2017 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух братьев 13-и и 14 лет. В ходе расследования было также установлено, что аналогичное преступление он совершил на территории лагеря летом 2015 года, тогда жертвой сексуального насилия стал 11-летний мальчик .

На момент задержания мужчина работал педагогом-психологом в одной из школ Петербурга и являлся классным руководителем учеников пятого класса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новых обвинениях против «психолога»-педофила из Петербурга.