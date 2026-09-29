Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Аллу Демидову с 90-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал юбиляршу человеком редкого обаяния и безграничного дарования, посвятившим жизнь служению культуре. Он отметил, что Демидова состоялась как актриса театра и кино, режиссер и писатель.

По словам Путина, ее отличают творческая смелость, стремление к постоянному поиску, новаторство и верность лучшим традициям отечественного искусства. Эти качества, подчеркнул президент, принесли ей профессиональное признание, уважение коллег и искреннюю любовь публики.

«Желаю доброго здоровья и благополучия», — заключил президент России.

Алла Сергеевна Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Она — советская и российская актриса театра и кино, мастер художественного слова, педагог. В 1984 году удостоена звания народной артистки РСФСР.

С 1964 года — ведущая актриса Театра на Таганке.

В историю отечественного искусства вошла как одна из самых значительных и стильных актрис современности. Обладает глубоким трагедийным амплуа. Критики не раз отмечали широту ее стилистического диапазона, независимость и смелость творческих решений.

Алла Демидова — автор девяти книг, основатель собственного экспериментального театра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина с 75-летием.

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