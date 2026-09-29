Словосочетание «сикс севен» вошло в число претендентов на звание «Слово года — 2026». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Rambler& Co.

В список кандидатов попали несколько слов и выражений, связанных с современным интернет-сленгом и изменениями в языке. По данным Rambler& Co, среди участников опроса 18% отдали предпочтение слову «нейрослоп», 16% выбрали «нишевый», а «ред-флаг» и «сикс севен» получили по 14% голосов. Почти четверть респондентов признались, что без дополнительного поиска не понимают значения ни одного из предложенных слов.

«Сикс севен» — выражение, пришедшее из англоязычной интернет-культуры. Оно буквально переводится как «шесть семь» и используется как мемная фраза без четкого значения. В зависимости от контекста может обозначать неопределенность, случайность или просто служить частью молодежного сленга.

«Нишевый» — слово, которое означает что-то, ориентированное на узкую аудиторию или определенную группу людей. Например, нишевый продукт — это товар или услуга, рассчитанные не на массового потребителя, а на конкретных покупателей с особыми интересами.

«Ред-флаг» — заимствованное из английского языка выражение red flag («красный флаг»). В современном употреблении это признак, который может указывать на проблему или тревожный сигнал в отношениях, поведении человека или какой-либо ситуации.

«Нейрослоп» — интернет-термин, которым называют низкокачественный контент, созданный с помощью нейросетей. Обычно так описывают тексты, изображения или видео, сделанные автоматически и не содержащие оригинальной идеи или ценности.

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