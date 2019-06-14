Звезда сериала «Богатые тоже плачут» скончалась в Мексике от рака

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес скончалась в четверг, 13 июня, на 55-м году от онкозаболевания. Российские телезрители знают артистку в первую очередь по главным ролям в телесериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикий ангел», популярным в 1990-е годы.

Женщина три года боролась с раком яичников. У нее осталась 14-летняя дочь Констанца от супруга Лоренцо Лазо, а также пес, снимки которого она часто размещала в соцсетях.

За несколько часов до смерти Гонсалес опубликовала в Instagram трогательное фото, на котором они обе счастливо улыбаются.

Instagram @edithgonzalezmx1

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