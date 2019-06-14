Бывшая тюрьма для ведьм выставлена на продажу в Великобритании. На странице в Facebook агентства недвижимости Home Domus 360 появилось объявление, что средневековый дом в деревне Сент-Осайт на востоке Англии продается за 240 тысяч фунтов стерлингов.

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Здание, известное в народе под прозвищем «Клетка» когда-то и правда служило тюрьмой для ведьм — здесь в 1582 содержались 13 женщин, обвиненных в колдовстве. Троих из них впоследствии казнили и с тех пор некоторые всерьез верят, что дом населен их призраками.

Британские риэлторы, которые занимаются продажей «Клетки» нацелены на «ценителя паранормального», так как все предыдущие хозяева избавлялись от дома в среднем после трех лет владения.

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