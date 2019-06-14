Ксения Собчак взяла интервью у своего нового избранника — худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. 37-летняя телеведущая на своей странице в Instagram опубликовала видеозапись, по всей вероятности, состоящую из лучших цитат беседы.

«Взяла вот интервью у известного режиссера», — озаглавила пост Ксения Собчак.

На кадрах видеоролика режиссер несколько раз восклицает: «Я люблю тебя!». Дальше следует нарезка изречений Собчак и Богомолова.

Подписчики Ксении Собчак, которые ознакомились с полной версией интервью, отметили — несмотря на интригу о личной жизни, беседа получилась нудной и скучной.

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