Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором позирует сидя на камне в шортах. 24-летняя актриса мило улыбается на камеру и держит в руках шляпу.

Подписчики Арзамасовой в очередной раз отметили в комментариях, что девушка хороша собой и не смогли не обратить внимание на стройные ноги знаменитости.

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«Ты бесподобна и прекрасна!»

«Шикарные ножки»

«Юная и прекрасная Лизонька»

«Лучшая», — пишут юзеры на странице Лизы Арзамасовой.

Instagram @liza_arzamasova

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арзамасова сразила поклонников дерзким и сексуальным фото.